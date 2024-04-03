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Reuters узнало о переносе США на год создания новейшей атомной подлодки

Reuters: США перенесли на год создание новейшей атомной подлодки Columbia
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Фото: commons.wikimedia.org
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Создание новейшей атомной подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) США класса Columbia отложили как минимум на год, ею планировали заменить крупнейшие американские субмарины класса Ohio. Об этом 3 апреля сообщает агентство Reuters.

По его данным, ввод подлодок в эксплуатацию планировался на октябрь 2027 года, однако их создание отстает от графика на 12–16 месяцев.

Как объяснили представители ВМС США, перенос создания подлодок связан с перебоями в цепочках поставок. Они также выразили свое намерение оставить в приоритете их разработку, так как те являются частью ядерной триады Соединенных Штатов вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и бомбардировщиками.

Также создание меньших подлодок и ракетного крейсера сдвинули на еще большие сроки, уточняет «Газета.Ru».

Reuters со ссылкой на американских военных объяснило, что ввод в эксплуатацию многоцелевых фрегатов и субмарин класса Virginia задерживается на три года, а нового авианосца класса Ford — на 18–26 месяцев.

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В январе портал Marineschepen сообщил, что страны НАТО построят и введут в состав военно-морских сил пять атомных подводных лодок в 2024 году. По его информации, США получат три субмарины: USS New Jersey, USS Iowa и USS Massachusetts. Отмечалось, что первая из них вступит в строй 6 апреля.

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