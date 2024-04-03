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В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов

Синоптик Тишковец: 2 апреля в РФ было установлено 66 температурных рекордов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во вторник, 2 апреля, в России метеорологи зафиксировали 66 температурных рекордов. Об этом 3 апреля сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Русской равнине установлено 66 температурных рекордов, из них 17 — в областных центрах России», — рассказал синоптик в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он также отметил, что самую высокую температуру 2 апреля зафиксировали в Крыму — в Джанкое воздух прогрелся до +31 градуса.

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Ранее, 2 апреля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ночь на 2 апреля стала самой теплой в столице за последние 75 лет наблюдений, минимальная температура воздуха в Москве составила +9,3 градуса. Днем 2 апреля воздух прогрелся до рекордных +18 градусов, что выше прежнего рекорда этого дня, принадлежавшего ранее 1951 году. 1 апреля в Москве был зафиксирован тройной рекорд тепла.

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