Благовещение-2024: открытки, картинки, поздравления

Ежегодно 7 апреля православная церковь отмечает один из важнейших праздников в году — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о том, как архангел Гавриил сообщил Деве Марии чудесную весть: она станет Богоматерью и приведет на землю Сына Божьего. «Известия» подготовили красивые открытки и душевные поздравления к этому празднику.

Красивые картинки с Благовещением 7 апреля

Дева Мария была единственной и долгожданной дочерью праведных Анны и Иосифа. Супруги долгое время не могли зачать ребенка, что в иудейском обществе считалось большим грехом. Скорбя о своей участи, они беспрестанно молились и обещали посвятить своего первенца Богу. В итоге их молитвы были услышаны, и на свет появилась Мария. До 14 лет она воспитывалась в храме среди благочестивых девушек и женщин, изучая Священное Писание, посвящая время труду и молитве.

Когда Мария достигла брачного возраста, священнослужители сообщили, что ей пора покинуть храм и найти супруга, как того требовал иудейский закон. Однако девушка ответила, что решила посвятить свою жизнь Господу и дала обет безбрачия. Тогда первосвященник Захария предложил ей обручиться с праведным старцем Иосифом, чтобы формально соблюсти традицию, но не нарушать данной Богу клятвы. Святую Деву такое решение устроило, и вскоре она уехала со свои мужем в Назарет.

Согласно Евангелию от Луки, через несколько месяцев после свадебной церемонии к Марии явился архангел Гавриил. Он приветствовал девушку словами «Радуйся, Благодатная!» и сообщил ей, что она была избрана, чтобы стать матерью Сына Божьего. Мария смутилась и спросила у небесного посланника, как такое возможно, ведь она «не знала мужа». Получив объяснение, святая Дева произнесла заветные слова: «Да будет мне по слову Твоему».

Как отмечают богословы, именно согласие Марии играло ключевую роль в этом событии. Возможность рождения Спасителя полностью зависела от того, примет ли святая Дева уготованную ей роль, ведь Боговоплощение было бы невозможно без участия свободной человеческой воли.

Трогательные открытки с Благовещением Пресвятой Богородицы

Во время Благовещения благую весть вместе с Марией получило всё человечество. Заключалась она в том, что среди людей нашлась Дева, готовая смиренно и бестрепетно передать свою судьбу в руки Бога, открыв тем самым путь для воплощения Сына Божьего.

Поэтому церковь вспоминает об этом событии с особенной радостью и умилением. Надежда на вечную жизнь, которую Богородица подарила всем людям, настолько всеобъемлюща, что не может не вызывать восторга. Недаром доктор богословия, протоиерей Сергий Соллертинский, живший на рубеже XIX и XX веков, писал об этом: «Благовещение есть не обрадование только Пресвятой Девы Марии, но и начало — главизна всего нашего спасения».

Разделить счастье светлого торжества с близкими можно разными способами: вместе посетить службу в храме, поучаствовать в благотворительной акции, отправиться в короткую поездку по святым местам и т. д.

Кроме того, в Благовещение делаются послабления в Великом посте — верующим разрешается включить в рацион рыбу. Поэтому в этот день можно собраться за одним столом с членами семьи и друзьями. Главное — соблюдать умеренность в еде и не допускать слишком шумного веселья, ведь отмечается праздник духовной чистоты и смирения.

Поздравления своими словами и стихи на праздник Благовещения-2024

Современные технологии дают возможность поздравить и тех, кто находится далеко. Сделать это можно с помощью видеозвонка, голосового сообщения, или просто написав несколько теплых слов в мессенджере. А открытки помогут добавить красок в сообщение. «Известия» подготовили несколько вариантов поздравлений в прозе и стихах.

Поздравляю со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Желаю тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых заветных желаний. Пусть твоя жизнь будет полна радости и любви, а вести приходят только благие.

Мои дорогие, поздравляю с православным праздником Благовещения! Пусть Пресвятая Богородица хранит вас бед и горестей. Оставайтесь такими же стойкими и искренними в своей вере, какой была Дева Мария. Помните, даже если жизненный путь станет тернист, вы всегда сможете рассчитывать на мою поддержку.

В этот радостный день желаю вам счастливого и безоблачного будущего, здоровья, мудрости и терпения для преодоления препятствий. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых моментов и благих вестей. С Благовещением!

Пусть Благовещение принесет в ваш дом радость и святая Дева Мария осенит вас своей бесконечной любовью. Будьте добры к близким, светлы душой и чисты помыслами, не теряйте веры и присутствия духа. Желаю вам жить в гармонии с самим собой и всем необъятным миром!

В этот светлый день века назад

Деву ангел посетил святую,

Чтобы ей в свету чадных лампад

Сообщить от Бога весть благую.

Будь же ты, как Дева та, чиста

И бесстрашна в трудную минуту.

Будь добра, прилежна и светла,

Впредь иди лишь по любви маршруту.

Благовещения светлый праздник —

Трепещет свеча огоньком,

И беда, и раздор-проказник

Пускай обойдут ваш дом.

Пусть ангел крылом укроет

От зла и иных скорбей,

Согреет и успокоит

Надеждой сердца людей.

Благовещения радость с вами я хочу разделить сейчас,

Пусть услышит наши молитвы Та, что любит безмерно нас.

Пусть сияет апрельское солнце и звенит неустанно капель,

Я о счастье и светлых надеждах говорить хочу с вами теперь.

Пусть невзгоды потонут в прошлом и печаль растворится во мгле,

Будет жизнь наша ввысь стремиться словно голубь о легком крыле.

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