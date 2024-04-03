Реклама
Прямой эфир
Политика
МИД РФ сообщил о воюющих на стороне Киева шведских наемниках
Общество
Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали по делу об обрушении на руднике «Пионер»
Политика
МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов
Мир
Трамп назвал Байдена виновным в «кровавой бане» на границе США
Мир
Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у Тайваня
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Армия
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении
Мир
Reuters узнало о переносе США на год создания новейшей атомной подлодки
Армия
Минобороны РФ заявило о наборе 16 тыс. контрактников за 10 дней для участия в СВО
Мир
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние 25 лет
Армия
В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами
Мир
В Стамбуле вооруженные люди напали на отель
Мир
В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек
Общество
Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Мир
Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения
Общество
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем
Сюжет:

МИД РФ сообщил о воюющих на стороне Киева шведских наемниках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москве известно об участии шведских военных в боевых действиях на стороне Киева, сообщили в МИД РФ 3 апреля.

«...Об участии иностранных, в том числе шведских, наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима российской стороне известно», — рассказали в ведомстве, передает «РИА Новости». В министерстве отметили, что, по данным Минобороны РФ, на Украине служили до 90 шведских наемников, 25 из которых были уничтожены.

Дипломаты посоветовали «помнить об этом всём, и не только шведам, кто вынашивает планы заняться вооруженной деятельностью против российских войск в зоне проведения специальной военной операции».

Ранее, 28 марта, пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил, что посольство Украины в Стокгольме имеет право вербовать шведов для участия в украинском конфликте, поскольку, по его словам, это не противоречит международному праву.

В российском МИДе считают, что подобные заявления представителя шведского ведомства — это «попытки неуклюже легитимизировать» отправку граждан в зону конфликта, что само по себе «говорит о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных».

Официальная диверсия: британцы участвуют в подготовке атак на Белгород
Как военные Соединенного Королевства работают на Украину и чего ожидать от других стран-членов НАТО

26 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ, на передовой почти не появляются, предпочитая прятаться за спинами украинских боевиков. По его словам, на херсонском направлении иностранцы встречаются не так часто.

До этого, 7 марта, главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Там также признали, что среди иностранных боевиков присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024