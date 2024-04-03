МИД РФ сообщил о воюющих на стороне Киева шведских наемниках

Москве известно об участии шведских военных в боевых действиях на стороне Киева, сообщили в МИД РФ 3 апреля.

«...Об участии иностранных, в том числе шведских, наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима российской стороне известно», — рассказали в ведомстве, передает «РИА Новости». В министерстве отметили, что, по данным Минобороны РФ, на Украине служили до 90 шведских наемников, 25 из которых были уничтожены.

Дипломаты посоветовали «помнить об этом всём, и не только шведам, кто вынашивает планы заняться вооруженной деятельностью против российских войск в зоне проведения специальной военной операции».

Ранее, 28 марта, пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил, что посольство Украины в Стокгольме имеет право вербовать шведов для участия в украинском конфликте, поскольку, по его словам, это не противоречит международному праву.

В российском МИДе считают, что подобные заявления представителя шведского ведомства — это «попытки неуклюже легитимизировать» отправку граждан в зону конфликта, что само по себе «говорит о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных».

26 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ, на передовой почти не появляются, предпочитая прятаться за спинами украинских боевиков. По его словам, на херсонском направлении иностранцы встречаются не так часто.

До этого, 7 марта, главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Там также признали, что среди иностранных боевиков присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.