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В Приморье пятилетний мальчик ушел из дома и провел ночь в лесу

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Фото: t.me/sledcom25
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В Приморье пятилетний мальчик ушел из дома и провел ночь в лесу в Кавалеровском районе на морозе с собакой. Как сообщает в среду, 3 апреля, СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону, ребенок госпитализирован с переохлаждением.

По данным прокуратуры Приморья, ребенок пропал из двора своего дома в поселке Хрустальный вечером во вторник, 2 апреля, ненадолго оставшись без присмотра взрослых. Его поиски продолжались всю ночь совместно с кинологами — мальчика пытались найти по запаховому следу, взяв из дома его личные вещи. Утром в среду он был обнаружен живым в лесном массиве.

«Благодаря совместной работе мальчик был найден в лесном массиве. Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз», — отмечено в сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

СК и прокуратура организовали проверки. В региональном минздраве сообщили, что ребенок доставлен в центральную районную больницу, он в сознании и идет на контакт с врачами.

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Ранее, 14 октября 2023 года, сообщалось, что полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась и провела в лесу ночь. Малолетняя рассказала, что во время прогулки увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. Ночь девочка провела в лесу и решила искать дорогу, чтобы вернуться домой. Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей ребенка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП («Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей»).

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