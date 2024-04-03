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Произошедшее на Тайване землетрясение назвали самым мощным с 1999 года

Землетрясение на Тайване назвали самым мощным за последние 25 лет
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhao Bo
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Серию мощных подземных толчков у берегов Тайваня, произошедших 3 апреля, признали самой мощной за последние 25 лет. Со времен землетрясения 21 сентября 1999 года, в результате которого погибли более 2 тыс. человек, сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на директора Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления У Цзянь-фу.

Как отметил эксперт, в 1999 году магнитуда подземных толчков достигала 7,3. Тогда разрушительное землетрясение унесло 2415 жизней, 11 305 человек пострадали, 51 711 зданий было полностью разрушено.

По данным сейсмологического центра Центрального управления погоды, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 25 км к юго-востоку от округа Хуалянь, на глубине 15,5 км.

Согласно информации Комитета по атомной безопасности Тайваня, в результате серии подземных толчков реакторы АЭС и другие радиоактивные объекты не пострадали.

«Обследование АЭС №1 обнаружило, что топливный бассейн, используемый двумя реакторами, переполнился, и вода из него вытекала на землю внутри территории завода. Других отклонений проверка не выявила. Результаты проверки АЭС №2 и №3 отклонений не выявили», ― сказано в заявлении организации.

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Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.

Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу Тайваня сообщило, что после серии мощных землетрясений у берегов Тайваня один человек погиб и не менее 50 пострадали.

Об угрозе со стороны стихии также сообщали в этот день на Филиппинах. В радиоинтервью директор Phivolcs Тересито Баколкол сообщил, что в прибрежных районах провинций Батанес, Кагаян, Илокос-Норте и Исабела могут наблюдаться цунами высотой от одного до трех метров.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.

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