Реклама
Прямой эфир
Авто
В России доля продаж китайских автобрендов в 2023 году превысила 50%
Мир
Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах на Украине
Политика
МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов
Наука и техника
Швейцарские ученые обнаружили связь между бедностью и старением головного мозга
Мир
Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у Тайваня
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Мир
Мэр Харькова сообщил о наличии плана эвакуации местного населения
Мир
США ради согласования помощи Киеву в конгрессе могут отменить запрет экспорта СПГ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве кратковременный дождь и грозу 3 апреля
Армия
Экипажи «Солнцепеков» уничтожили пункты дислокации ВСУ в Херсонской области
Армия
В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами
Армия
Танкисты ВС РФ уничтожили блиндаж и пункт наблюдения ВСУ на купянском направлении
Мир
NASA начало расследование возможного падения мусора с МКС на крышу дома
Мир
Politico узнала о планах НАТО заменить США во главе группы помощи Украине
Мир
Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения
Здоровье
Врач указала на опасность чая для некоторых людей
Сюжет:

Российские артиллеристы уничтожили «Краснополем» танк ВСУ под Угледаром

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж самоходной гаубицы «Мста-С» ВС РФ уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. О том, как работают российские артиллеристы и какие снаряды используют, рассказал с места событий корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

По словам военкора, высокоточный корректируемый снаряд для гаубиц «Краснополь» значительно длиннее и точнее обычного осколочно-фугасного. Он почти всегда попадает в цель, которая может быть размером с квадрат 1,5 на 1,5 м. Соответственно, связка мобильной установки «Мста-С» с высокоточным «Краснополем» считается одной из самых грозных артсистем, применяемых в зоне спецоперации, отметил он.

«Мы стреляли по цели, потом нам сказали, что это танк. Получается, мы один пристрелочный выстрел сделали осколками — снаряд упал рядом с танком. Потом сразу же «Краснополем». С первого снаряда попали», — поделился старший наводчик гаубицы с позывным Новичок.

Как рассказал Китрарь, под Угледаром работают экипажи миномета «Тюльпан». Его называют тяжелой артиллерией из-за мощных 240-миллиметровых снарядов. Самый тяжелый боеприпас весит 240 кг — такого хватит, чтобы разрушить мост.

«Работает на дальность около 9 км, есть боеприпасы, которые могут работать до 18 км <...> С третьей мины у нас, как правило, идет поражение цели», — рассказал старший офицер минометной батареи с позывным Селенга.

«Контрбатарейная стрельба у врага почти отсутствует»
Как работают артиллеристы бригады «Кальмиус» 1-го Донецкого корпуса

31 марта сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Артиллеристы гаубиц Д-20 нанесли огневое поражение позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.

28 марта корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал, как военнослужащие Вооруженных сил России ведут активную работу по целям ВСУ в Харьковской области. Он показал, как российские артиллеристы выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024