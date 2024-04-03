Российские артиллеристы уничтожили «Краснополем» танк ВСУ под Угледаром

Экипаж самоходной гаубицы «Мста-С» ВС РФ уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении. О том, как работают российские артиллеристы и какие снаряды используют, рассказал с места событий корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

По словам военкора, высокоточный корректируемый снаряд для гаубиц «Краснополь» значительно длиннее и точнее обычного осколочно-фугасного. Он почти всегда попадает в цель, которая может быть размером с квадрат 1,5 на 1,5 м. Соответственно, связка мобильной установки «Мста-С» с высокоточным «Краснополем» считается одной из самых грозных артсистем, применяемых в зоне спецоперации, отметил он.

«Мы стреляли по цели, потом нам сказали, что это танк. Получается, мы один пристрелочный выстрел сделали осколками — снаряд упал рядом с танком. Потом сразу же «Краснополем». С первого снаряда попали», — поделился старший наводчик гаубицы с позывным Новичок.

Как рассказал Китрарь, под Угледаром работают экипажи миномета «Тюльпан». Его называют тяжелой артиллерией из-за мощных 240-миллиметровых снарядов. Самый тяжелый боеприпас весит 240 кг — такого хватит, чтобы разрушить мост.

«Работает на дальность около 9 км, есть боеприпасы, которые могут работать до 18 км <...> С третьей мины у нас, как правило, идет поражение цели», — рассказал старший офицер минометной батареи с позывным Селенга.

31 марта сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Артиллеристы гаубиц Д-20 нанесли огневое поражение позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.

28 марта корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал, как военнослужащие Вооруженных сил России ведут активную работу по целям ВСУ в Харьковской области. Он показал, как российские артиллеристы выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».