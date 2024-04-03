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Собянин рассказал о повышении качества школьного образования в Москве

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Число учащихся в столице с 2010 года увеличилось с 1,1 млн до 1,5 млн человек. При этом качество образования выпускников школ, согласно результатам ЕГЭ, значительно возросло, сообщает 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

«По сравнению с 2010 годом доля выпускников, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам 220 и более баллов, увеличилась почти в три раза ― с 13,3 до 37,9% (2023 год). И, соответственно, вдвое снизилась доля относительно невысоких результатов (менее 160 баллов) ― с 26,3% до 13,0%», ― отметил градоначальник в личном блоге.

По его словам, качество образования в столице на первом месте среди регионов России: подтверждением тому служит 1391 диплом победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, завоеванных учащимися московских школ в 2023 году.

«И, что самое приятное, по сравнению с 2010 годом втрое ― с 74 до 219 ― выросло количество школ, подготовивших будущих чемпионов. А это значит, что шанс реализовать свой талант и победить на Олимпиаде есть у каждого московского ребенка», ― написал мэр.

Также Собянин отметил, что динамика качества образования в городе будет расти. С 2011 года в столице было построено 599 новых школ и детских садов, еще 465 учебных заведений для детей различного возраста планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие пять лет.

Кроме того, школы в сложившихся районах Москвы пройдут через реконструкцию. Это беспрецедентное для столицы событие.

«Мы начинаем масштабную программу реконструкции московских школ. В следующем году приведем в порядок 50 школ, а в дальнейшем будем кардинально обновлять до 100 школ ежегодно. По своим масштабам это беспрецедентная программа. Никто никогда ничего подобного в Москве, да и в других регионах, не делал», ― заявил глава города.

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В конце февраля Собянин заявил, что в городских школах тестируют всё больше инноваций. Это касается образовательной платформы, которая помогает столичным школьникам обучаться программированию в режиме игры. С ее помощью около 150 тыс. детей освоили IT-технологии.

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