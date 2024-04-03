Посол РФ в Японии Ноздрев рассказал о состоянии отношений между странами

Для выправления отношений России и Японии Токио должен признать ошибочность своего политического курса, заявил в среду, 3 апреля, российский посол Николай Ноздрев.

«Если объективно взглянуть на нынешнее состояние двусторонних отношений <...> то станет очевидным, что они по-прежнему находятся под сильным негативным давлением враждебного курса, который в настоящее время проводит администрация [японского премьер-министра] Фумио Кисиды», — рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Ноздрева, говорить в таких условиях о будущем отношений крайне сложно. Только если японская сторона признает ошибочность своей нынешней линии, тогда возможно появление какие-либо перспектив.

На вопрос о возвращении прямого авиасообщения РФ с Японией посол ответил, что интерес к этой теме есть как у российских, так и у японских компаний, туристов и дипмиссии, но мяч — на стороне Токио. Препятствием могут выступать политические причины, отметил Ноздрев.

Посол подчеркнул, что в вопросе о предоставлении Японией оружия Украине Россия будет реагировать оперативно.

«Если посмотреть на всю ситуацию вокруг Patriot, то станет очевидным, что это было не инициативное желание японской стороны. Токио действовал очень быстро, впопыхах и по вполне конкретному заказу, который поступил из-за океана <...> Если подобные данные будут получены и подтверждены конкретной надежной информацией, последуют ответные действия с российской стороны по различным направлениям», — подчеркнул российский посол в Японии.

22 марта назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев заявил, что российско-японские отношения в настоящее время находятся на настолько низком уровне, что их вряд ли удастся когда-нибудь полностью восстановить.

В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отношения между Россией и Японией находятся в глубокой заморозке, потому что Токио ведет себя безответственно.

20 марта исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий сообщил, что Москва предупредила Токио об ответе в случае передачи ЗРК Вашингтону, которые в конечном счете могут оказаться на Украине. По словам посла, РФ объявила Японии, что подобные действия будут восприняты как пособничество Украине, а дальнейшая накачка ее армии оружием будет расцениваться как соучастие Токио в преступлениях киевского режима.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.