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Экипажи «Солнцепеков» уничтожили пункты дислокации ВСУ в Херсонской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России 3 апреля показало боевую работу военнослужащих.

После наступления темноты экипажи выходят на позицию и открывают огонь по укрепрайону ВСУ. Термобарические заряды выжигают на площади до 40 тыс. кв. м все укрепления врага. Работа «Солнцепеков» сопровождается расчетами беспилотников для контроля и корректировки.

По данным разведки, российские военные уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты вместе с живой силой ВСУ.

«Тяжелая огнеметная система предназначена для уничтожения живой силы противника, а также дотов и дзотов и легкобронированной техники. Состав экипажа расчета ― три человека. <...> На данном направлении работаем по скоплениям живой силы противника. Для корректировки огневого поражения используем беспилотные летательные аппараты», ― рассказал командир взвода ТОС с позывным Барс.

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Ранее, 29 марта, стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Днепр» в течение суток без потерь вели оборонительные действия против боевиков ВСУ на приморском и криворожском направлениях.

До этого, 27 марта, в Минобороны РФ сообщили, что расчет БПЛА группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил три опорных пункта и две единицы бронированной техники ВСУ. Российские военные, указали в военном ведомстве, с каждым днем всё больше наращивают свой потенциал в отрасли применения дронов-камикадзе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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