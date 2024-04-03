Диетолог объяснил отсутствие результатов от диеты

Для находящихся на диете людей проблема отсутствия снижения веса не редкость. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов в интервью радио Sputnik в среду, 3 апреля, перечислил основные ошибки худеющих, которые могут помешать достижению желаемого результата.

Механизм похудения заключается в первую очередь в снижении количества калорий, получаемых с пищей. Их должно быть меньше числа калорий, которые тратятся в течение дня. Но в расчетах можно ошибиться, поскольку на энергетический баланс в человеческом организме влияют и другие факторы.

«Например, у человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса. Может быть дефицит витаминов, минералов, недостаток магния, цинка, хрома, железа, что тоже повышает аппетит. Усталость, истощение человека и его нервной системы на фоне стресса или других причин может приводить к тому, что у него просто будет мало сил на поддержание физической активности», — перечислил Семирядов.

Он подчеркнул, что первым делом необходимо разобраться с этими аспектами, а уже потом следовать диете. Кроме того, помешать успешной потере лишних килограммов может неправильное окружение или одиночество. Он отметил, что человеку «проще, веселее и эффективнее худеть, когда у него есть какой-то наставник или команда, которая его поддерживает, мотивирует».

По словам Семирядова, важно грамотно распланировать рацион. Каждому худеющему нужно знать, чему равна его суточная норма белков, жиров и углеводов. Он порекомендовал найти подходящую обучающую программу, чтобы избежать ошибок.

«Если у человека нет каких-то серьезных заболеваний или сильно выраженного лишнего веса, можно обратиться к грамотному тренеру и нутрициологу. Если какие-то заболевания или выраженный избыточный вес есть, советую обращаться к врачам, которые работают с избыточной массой тела. Некоторым требуется консультация психотерапевта или психолога», — резюмировал эксперт.

Ранее, 2 апреля, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО», к. м. н. Светлана Ужевко порекомендовала не снижать калорийность рациона резко в стремлении похудеть к лету. Она объяснила, что лучше добиться результата в течение нескольких месяцев, постепенно снижая калорийность пищи и увеличивая физическую нагрузку. Специалист посоветовала не вводить резко в свою жизнь высокую физическую нагрузку, поскольку из-за нее вес может не только не снижаться, но и прибавляться за счет увеличения объема мышечной массы и потребления еды для восстановления сил.

26 марта врач Екатерина Кашух назвала «Известиям» три самые главные ошибки при похудении. По ее словам, первая ошибка заключается в неправильном составлении рациона. Вторая ошибка — это неправильный подход к физическим нагрузкам. Третьей ошибкой, по мнению врача, является ожидание мгновенного результата.