В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами

Серийное производство нового комплекса радиоэлектронной разведки ((РЭР) «Грань» запущено на одном из российских заводов, заявил «Известиям» представитель волонтерского проекта «Локтар». В него входят разработчики и инженеры из сферы IT и связи.

«Грань» значительно ускорит работу звена радиоэлектронной борьбы, операторов БПЛА, а также может обеспечивать защиту гражданских объектов от нападения дронов, отметили разработчики в беседе с «Известиями».

По их словам, теперь один человек в течение нескольких минут может провести анализ радиообстановки, выявить противника и отдать информацию о цели на командный пункт.

На днях президент Украины Владимир Зеленский вместе с военными и чиновниками провел трехчасовое совещание по дронам, напомнил военный эксперт Дмитрий Корнев.

«У нас нет данных, о чем конкретно они договаривались, но считается, что противник хочет добиться, чтобы на одного бойца ВС РФ у них был один FPV-дрон. И только такие системы РЭР, как «Грань», смогут помочь в этой борьбе», — объяснил он.

Комплекс «Грань» позволяет наблюдать и пеленговать все используемые для работы БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на востребованных для поля боя дальностях, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен информацией между бойцами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Грань» будущего: новый комплекс радиоразведки запустили в серию