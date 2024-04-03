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Эксперт дал рекомендации по поведению в период половодья

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Чтобы сохранить жизнь, здоровье и имущество в период половодья, важно соблюдать правила безопасного поведения, рассказал «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

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В период половодья ни в коем случае не стоит окунаться в воду, даже если водоем хорошо знаком, напомнил Александр Гофштейн. Рост уровня воды, по его словам, часто приводит к разрушению строений, дорог, мостов, и от всего этого могут плыть обломки, способные травмировать.

Поток порой способен разрушить и здание, поэтому находиться на нижних этажах опасно.

«Если уже затопило, то надо думать о том, как выбираться. Прежде всего, не следует бросаться на подручных плавсредствах в эту страшную воду с большим течением», — сказал Гофштейн.

Он рекомендовал подняться как можно выше, на второй-третий этаж, и ожидать спасателей, которые в таких ситуациях оперативно эвакуируют жителей, нуждающихся в помощи.

В период половодья Гофштейн также посоветовал жителям территорий, где оно ожидается, приготовить всё необходимое на первое время — документы, деньги, лекарства — и хранить это в герметичной упаковке. Также желательно подготовить запас сухой одежды, одеяла, запас продуктов и чистой воды.

Из-за повышения температуры воздуха и обильных осадков ожидается осложнение ситуации с подтоплениями в 23 субъектах, сообщили в МЧС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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