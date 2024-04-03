NASA начало расследование возможного падения мусора с МКС на крышу дома
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подключилось к расследованию инцидента с падением неизвестного объекта, который может оказаться космическим мусором, пробившим в марте крышу жилого дома в штате Флорида. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает портал The Debrief.
Специалисты управления пытаются установить точное происхождение объекта, о котором житель Флориды Алехандро Отеро сообщил в соцсетях, когда он упал на его дом в городе Нейплс. В момент инцидента космическое командование США следило за тем, как над Мексиканским заливом в атмосферу входил аккумуляторный блок с МКС. Был ли он причиной повреждения дома, станет ясно после расследования.
«Больше информации будет доступно после завершения анализа», — сказал представитель Управления космических операций США Джош Финч.
В ходе инцидента с падением объекта хозяева дома не пострадали.
19 февраля Sky News предупреждал, что вышедший из-под контроля спутник ERS-2 войдет в атмосферу Земли 21 февраля. По данным Европейского космического агентства (ESA), невозможно точно предсказать, во сколько и где спутник упадет на Землю.
В тот же день сообщалось, что японский спутник ADRAS-J, который предназначен для сбора информации об обломках космических аппаратов и другом космическом мусоре, был успешно выведен на орбиту. Он оснащен большим количеством маленьких двигателей, что позволяет ему маневрировать в космическом пространстве и приближаться к мусору и обломкам на минимальное расстояние.