«Локомотив» одержал победу над «Трактором» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Ярославский хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» одержал разгромную победу над челябинским ХК «Трактор» по результатам первого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состоявшаяся 2 апреля игра завершилась со счетом 5:2.
Среди победившей команды хозяев выделились такие игроки, как Александр Полунин (забил шайбы на 12-й, 37-й минутах), Мартин Гернат (20), Павел Красковский (39) и Александр Елесин (42). Также ворота соперников поразили нападающие «Трактора» Чарльз Робинсон (6) и Михаил Котляревский (38).
В ходе второго периода основной голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму: в игрока челябинской команды врезался нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.
Фукале долго не покидал площадку. Ему оказывал помощь врач команды, но всё-таки на льду появился Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф, пишет «Спорт-Экспресс».
Также матч стал рекордным для защитника «Локомотива» Андрея Сергеева. Хоккеист оформил ассистентский дубль, что привело игрока к отметке 200 передач за карьеру в КХЛ.
Ранее, 22 марта, «Трактор» обыграл московский ХК «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 5:4.