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В Пентагоне заявили об отсутствии осведомленности о планах Израиля ударить по Дамаску

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Фото: Global Look Press/Firas Makdesi
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Израиль не информировал США о готовящемся ударе по консульству Ирана в Дамаске, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга во вторник, 2 апреля, который транслировал канал C-Span.

«Нас не уведомили об ударе до того, как он произошел. США не наносили этот удар в Дамаске», — сказала она, пояснив, что в виду этого не может дать точный ответ, какое именно здание подверглось бомбардировке.

Сингх заверила, что США «не поддерживают удары по дипломатическим объектам».

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1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли 13 человек, среди которых два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими и пять сопровождавших их офицеров.

Также в понедельник Израиль атаковал окрестности Дамаска, при ударе пострадали двое местных жителей.

На следующий день глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ будет проводить военные операции против всех противников государства. Он подчеркнул, что Израиль ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне.

Посольство РФ в Тегеране осудило израильский удар по консульству. Дипломаты назвали удар грубейшим нарушением международного права.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что атака Израиля в Дамаске чревата эскалацией напряженности в регионе, и решительно осудил ее.

2 апреля непричастность Вашингтона к удару по консульству подчеркнул координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он также отметил, что не может прогнозировать, прибегнет ли Тегеран к ответным действиям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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