Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России

При расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» важно установить и конечных бенефициаров этой трагедии, и все звенья цепочки исполнителей этого преступления. Об этом 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД России заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал президент.

Он отметил, что терроризм — это оружие, которое применяется против России, но те, кто его используют, должны понимать, что оно обоюдоострое, и РФ обязательно доберется до тех, кто причастен к атаке на «Крокус».

Кроме того, Путин подчеркнул, что в преступной среде нет надежной агентуры, и там можно за деньги заказать не только любое нападение, что происходит весьма часто, но и купить любую информацию. По словам президента, люди, совершающие террористические акты и прочие преступления за оплату, действуют не по религиозным и политическим мотивам, а исключительно из финансовых соображений.

Путин также потребовал, чтобы МВД повысило обеспечение безопасности во всех местах массового пребывания людей. По его словам, необходимо повышать готовность правоохранителей и других оперативных служб к чрезвычайным ситуациям.

Помимо этого, президент сообщил, что сейчас проводится комплексная проверка, верно ли действовали во время теракта все организации и службы, ответственные за «Крокус Сити Холл».

«Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — отметил Путин.

Накануне в Службе внешней разведки (СВР) обратили внимание, что спецслужбы и Госдепартамент США стараются снять с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения подозрения в причастности к теракту. В тот же день Следственный комитет (СК) России сообщил, что проверяет, могут ли западные страны заниматься террористической деятельностью против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы десять человек.