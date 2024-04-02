Губернатор Старовойт сообщил о еще двух сбитых над Курской областью БПЛА
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника над Курской областью, сообщил вечером 2 апреля губернатор региона Роман Старовойт.
«В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты еще два украинских БПЛА. Спасибо бойцам ПВО», — написал он в Telegram-канале около 22:00.
Чуть ранее в этот вечер Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА. В частности, над Курской областью уничтожили четыре дрона.
До этого 1 апреля в Курской области прозвучал сигнал опасности атаки БПЛА. Позже губернатор региона Роман Старовойт сообщил о сбитом средствами ПВО украинском беспилотнике.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.