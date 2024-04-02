В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Воронежской области объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.

Он напомнил, что при воздушной атаке людям нужно быть готовыми быстро перейти в комнату без окон или, если они во время налета оказались на улице, зайти в здание, подземный переход или на парковку.

Ранее в этот день в Курской области прозвучал сигнал опасности атаки БПЛА. Позже губернатор региона Роман Старовойт сообщил о сбитом средствами ПВО украинском беспилотнике.

2 апреля два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасные предметы (ВОП) на село Цаповка в Белгородской области. Пострадал мужчина, который во время атаки находился за рулем автомобиля. У него контузия, гематома и ссадины на правой ноге.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.