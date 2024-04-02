МИД Ирана потребовал от СБ ООН четкой реакции на удар по консульству в Сирии

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян потребовал от Совбеза ООН четкой реакции на удар Израиля по консульству исламской республики в Дамаске. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«В телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, напомнив об ответственности этой организации и Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности, потребовал соответствующего четкого ответа от СБ ООН», — написал он.

Абдоллахиян отметил, что Гутерриш выразил соболезнования в связи с израильским ударом по консульству и осудил это преступление.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне. Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.