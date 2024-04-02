СМИ сообщили о подготовке финского города Ивало к войне с Россией

Небольшой финский город Ивало, расположенный в нескольких десятках километров от границы с Россией, готовится к военной кампании стран НАТО с Москвой. Об этом сообщило британское издание Express 1 апреля.

Отмечается, что Ивало выступает потенциальной «горячей точкой», если между РФ и НАТО будет конфликт. А военная база Североатлантического альянса с названием «Арктическая Спарта» является одной из самых близких к российской границе, добавило издание. Кроме того, такие американские базы США также есть в Латвии, Норвегии и Эстонии.

1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что отношения России и НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Как отметил дипломат, если проводить параллели между историческими эпохами, «достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора».

Ранее, 29 марта, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии в настоящее время признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Россия никогда не будет угрожать странам НАТО нападением. При этом он отметил, что РФ никогда не согласится на вступление Украины в альянс, так как это будет означать приближение к российским границам. Орбан также высказал предложение о создании «безопасной буферной зоны».

28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.