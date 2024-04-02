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Белый дом опроверг причастность к удару Израиля по консульству Ирана в Сирии

Кирби: США никаким образом не связаны с ударом по консульству Ирана в Сирии
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Фото: AP/Uncredited
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США опровергли причастность к удару Израиля по консульству Ирана в Сирии. Об этом 2 апреля заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«США не связаны с ударом никаким образом», — сказал он во время брифинга.

Также чиновник отметил, что не может прогнозировать, прибегнет ли Тегеран к ответным действиям.

О непричастности США ранее в этот день и писали ряд американских СМИ. Так, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон уже заявил Тегерану об этом. Кроме того, журналисты передавали, что в Вашингтоне не имеют предварительной информации о деталях случившегося.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске накануне. В результате атаки погибли 13 человек, среди которых два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими и пять сопровождавших их офицеров.

Также в понедельник Израиль атаковал окрестности Дамаска, при ударе пострадали двое местных жителей.

На следующий день глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ будет проводить военные операции против всех противников государства. Он подчеркнул, что Израиль ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне. Посольство РФ в Тегеране осудило израильский удар по консульству. Дипломаты назвали удар грубейшим нарушением международного права.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что атака Израиля в Дамаске чревата эскалацией напряженности в регионе, и решительно осудил ее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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