Реклама
Прямой эфир
Общество
Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тыс. обращений за 10 месяцев
Мир
СМИ сообщили о намерении НАТО создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву
Мир
В ООН осудили атаки на гражданскую инфраструктуру
Культура
Кустурица заявил Путину о намерении экранизировать повесть Толстого «Казаки»
Общество
Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля
Мир
Си Цзиньпин назвал Тайвань красной линией в отношениях Китая и США
Мир
Блинкен сообщил о попытках добиться расследования гибели сотрудников WCK в Газе
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры
Мир
Казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт платежной системы «Мир»
Происшествия
В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда»
Общество
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
Экономика
АСВ оспорит решение суда об отказе в аресте акций АО «Киви»
Мир
Премьер Нидерландов заявил о необходимости защиты всех флангов НАТО
Мир
Посол РФ спрогнозировал эскалацию после удара Израиля по консульству Ирана
Мир
Блинкен заявил, что США не поддерживают удары Украины по территории РФ
Политика
Мезенцев рассказал о сотрудничестве Москвы и Минска для преодоления санкций

Патрушев решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Патрушев: удар Израиля по консульству Ирана чреват эскалацией напряженности
0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в ходе переговоров с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном в Астане 2 апреля решительно осудил израильский удар по консульству Ирана в Сирии.

«Николай Патрушев решительно осудил нанесенный Тель-Авивом авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске», — передает ТАСС сообщение пресс-службы аппарата СБ России.

По словам Патрушева, этот акт чреват «неконтролируемой эскалацией напряженности». Кроме того, секретарь СБ выразил соболезнования иранским коллегам.

Переговоры Патрушева и Ахмадияна прошли накануне предстоящей ежегодной встречи секретарей Советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдет в столице Казахстана.

Ударным темпом: США и Израиль снова провоцируют Иран на конфронтацию
Почему Тегеран вряд ли пойдет на прямое вступление в конфликт в регионе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне. Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024