Патрушев решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в ходе переговоров с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном в Астане 2 апреля решительно осудил израильский удар по консульству Ирана в Сирии.

«Николай Патрушев решительно осудил нанесенный Тель-Авивом авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске», — передает ТАСС сообщение пресс-службы аппарата СБ России.

По словам Патрушева, этот акт чреват «неконтролируемой эскалацией напряженности». Кроме того, секретарь СБ выразил соболезнования иранским коллегам.

Переговоры Патрушева и Ахмадияна прошли накануне предстоящей ежегодной встречи секретарей Советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдет в столице Казахстана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне. Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.