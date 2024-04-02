Путин поздравил 5-ю общевойсковую армию с наименованием «гвардейская»

Президент РФ Владимир Путин поздравил все составы и командование пятой общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ с присвоением почетного наименования «гвардейская». Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с присвоением 5-й общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии почетного наименования «гвардейская». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в телеграмме.

Президент также отметил умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе СВО и подчеркнул важность проявленного героизма и стойкости при защите Отечества.

«Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», — добавил Путин.

До этого, 4 марта, указом президента РФ почетное наименование «гвардейская» было присвоено 29-й общевойсковой армии. Текст указа № 167 был опубликован на портале публикации правовых актов, он вступил в силу со дня подписания.

Ранее, 19 февраля, президент России присвоил почетное наименование «гвардейский» 25-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Кроме того, наименование было также присвоено 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригаде.