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Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Решение о распространении процедуры присвоения статуса инвалида боевых действий на сотрудников частных военных компаний (ЧВК) будет принято. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Мы обязательно сделаем», — ответил он на предложение председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Она пояснила, что указанные категории лиц не проходят военно-врачебную комиссию и получают статус инвалида по общему заболеванию. Кроме того, по ее мнению, это несправедливо, поскольку нынешний порядок влияет и на объем социальных выплат бойцов.

«Вы в феврале этого года по защитникам Донбасса уже давали поручение, и сейчас правительство Российской Федерации подготовило соответствующий проект постановления, но в него не вошли сотрудники частных военных компаний. Мы бы хотели попросить вас дополнить ваше поручение и включить эту категорию тоже», — высказалась глава фонда.

Также в ходе встречи Цивилева предложила обеспечить ветеранов-ампутантов спецоперации на Украине автомобилями с ручным управлением. Президент ответил, что данный вопрос можно считать уже решенным.

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Среди прочего Цивилева рассказала, что Фонд «Защитники отечества» за 10 месяцев своей работы принял 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены. Она уточнила, что юридически фонд работает с демобилизованными, военными, уволенными из вооруженных сил и членами семей погибших бойцов, но при этом более 70% процентов обращений поступает от действующих бойцов и членов их семей, а также от бойцов ЧВК.

Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что, несмотря на ряд имеющихся проблем, сотрудники частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и на любую форму господдержки, которой пользуются другие участники боевых действий. Доброволец Сергей Соболев, задавший главе государства вопрос о предоставлении удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам ЧВК, рассказал, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана, однако ему везде отказали.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Путина. 15 января он подчеркнул, что необходимо повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ для военных и помогать их самореализации в самых разных сферах, например, в бизнесе, органах власти или местном самоуправлении. Кроме того, президент считает, что поддержка семей погибших военных является общей задачей.

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