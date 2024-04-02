Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК

Решение о распространении процедуры присвоения статуса инвалида боевых действий на сотрудников частных военных компаний (ЧВК) будет принято. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Мы обязательно сделаем», — ответил он на предложение председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Она пояснила, что указанные категории лиц не проходят военно-врачебную комиссию и получают статус инвалида по общему заболеванию. Кроме того, по ее мнению, это несправедливо, поскольку нынешний порядок влияет и на объем социальных выплат бойцов.

«Вы в феврале этого года по защитникам Донбасса уже давали поручение, и сейчас правительство Российской Федерации подготовило соответствующий проект постановления, но в него не вошли сотрудники частных военных компаний. Мы бы хотели попросить вас дополнить ваше поручение и включить эту категорию тоже», — высказалась глава фонда.

Также в ходе встречи Цивилева предложила обеспечить ветеранов-ампутантов спецоперации на Украине автомобилями с ручным управлением. Президент ответил, что данный вопрос можно считать уже решенным.

Среди прочего Цивилева рассказала, что Фонд «Защитники отечества» за 10 месяцев своей работы принял 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены. Она уточнила, что юридически фонд работает с демобилизованными, военными, уволенными из вооруженных сил и членами семей погибших бойцов, но при этом более 70% процентов обращений поступает от действующих бойцов и членов их семей, а также от бойцов ЧВК.

Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что, несмотря на ряд имеющихся проблем, сотрудники частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и на любую форму господдержки, которой пользуются другие участники боевых действий. Доброволец Сергей Соболев, задавший главе государства вопрос о предоставлении удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам ЧВК, рассказал, что неоднократно обращался в различные органы, чтобы ему предоставили удостоверение ветерана, однако ему везде отказали.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Путина. 15 января он подчеркнул, что необходимо повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ для военных и помогать их самореализации в самых разных сферах, например, в бизнесе, органах власти или местном самоуправлении. Кроме того, президент считает, что поддержка семей погибших военных является общей задачей.