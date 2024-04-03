Названа главная тема Московской недели интерьера и дизайна
Четвертая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 16 по 19 мая в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема выставки — «Интерьер, в котором хочется жить», сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Свою продукцию на выставке представят более 750 российских и зарубежных производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта.
«Для посетителей организуют экскурсии, мастер-классы и консультации профессиональных дизайнеров. Деловая программа объединит больше 150 отечественных и международных экспертов», — рассказала Сергунина.
Впервые Московская неделя интерьера и дизайна начнется с показа для представителей индустрии. Цель мероприятия — наладить с производителями потенциальное сотрудничество. В переговорах примут участие коллеги из Китая, Индии и других дружественных стран.
Стенд программы «Сделано в Москве» будет состоять из шоурума и маркета. Демонстрационную площадку обустроят в виде квартиры с гостиной, столовой и рабочей зоной. 35 брендов предоставят для них мебель и декор. Чтобы стать одним из участников, необходимо до 14 апреля подать заявку в личном кабинете на сайте проекта.
Посетители смогут приобрести понравившиеся отделочные материалы, мебель, кухонную и бытовую технику, декоративные изделия.
Отдельное внимание в рамках Московской недели уделят роли искусства в дизайне интерьеров. На площадке будут работать стенды и пространства с арт-объектами отечественных производителей и экспонатами частных коллекций.