Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил во вторник, 2 апреля, существенные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включающие 80 тыс. военных с начала 2024 года. Он рассказал, что Киев теряет личный состав и вооружение из-за слабой подготовки военных.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года украинская армия потеряла свыше 80 тыс. военнослужащих, передает НСН. Также с января 2024 года ВСУ лишились и 14 тыс. единиц вооружения, сообщается на сайте kp.ru.

«Высокие потери связаны и с большим оттоком подготовленных военных кадров на Украине, они часто посылают в бой необученных солдат. У них есть и недостаток помощи от западных спонсоров, каких-то видов оружия или снарядов», — сказал Дандыкин в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, самыми главными причинами потерь ВСУ являются возросшее мастерство и оснащенность российских военных.

«Они научились более точно атаковать цели, появились более современные образцы вооружений, а также подготовка и профессионализм людей с большим боевым опытом», — сказал Дандыкин.

В конце февраля Шойгу оценил потери ВСУ за время спецоперации на тот момент в 444 тыс. военнослужащих. Он отметил, что с начала 2024 года украинская армия теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявлял, что количество погибших военных ВСУ с февраля 2022 года составляет 31 тыс. человек. Число раненых и пропавших без вести он не назвал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что все граждане Украины, особенно военные, понимают, что Зеленский лжет, занижая потери в разы из-за денег.

На несоответствие данных указала и газета The New York Times. Издание отметило, что озвученное Зеленским количество погибших солдат украинской армии более чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон еще летом 2023 года.

Бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак 18 марта отметил, что потери ВСУ в противостоянии с российской армией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч. По его мнению, Украина проигрывает в конфликте, а ситуация на поле боя является «очень драматической».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.