Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры

Тушинский суд Москвы арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил корреспондент «Известий» из зала суда.

По версии следствия, 43-летний Алексей Молодцов решил незаконно приватизировать и продать квартиру в столице своей знакомой пенсионерки 1953 года рождения. Он привлек к этой задумке своего ранее судимого 66-летнего знакомого Василия Лобанова, который избил женщину до смерти. После этого мужчины вывезли ее тело в Липецкую область, расчленили и закопали.

Один из обвиняемых предоставил в МФЦ фальсифицированные документы от имени потерпевшей, однако следователям удалось задержать подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, а также покушении на мошенничество и укрывательстве особо тяжких преступлений.

Во время судебного заседания Лобанов отрицал вину, отметив, что не хотел причинять ей телесные повреждения. Он объяснил, что конфликт между ним и женщиной возник из-за ее неадекватного поведения. Из-за того, что 66-летний подозреваемый ранее провел 20 лет в месте лишения свободы и вышел на свободу по УДО в ноябре 2020-го, его арестовали на 1 месяц и 27 дней.

Второй фигурант дела Молодцов ранее был судим по статье о мошенничестве. По словам мужчины, он не знает, что произошло с женщиной. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее, 23 марта, на юго-востоке Москвы муж забил супругу кувалдой по голове. После чего он сам вызвал правоохранителей и признал вину на допросе. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.