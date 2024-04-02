ООН и Всемирный банк заявили об ущербе на $18,5 млрд инфраструктуре Газы

Инфраструктуре сектора Газа с октября 2023 года нанесен ущерб на сумму $18,5 млрд. Об этом ООН и Всемирный банк заявили в своем докладе о промежуточной оценке ущерба анклаву.

«Хотя физические разрушения в Газе серьезны во всех секторах экономики, наибольший ущерб нанесен жилищному сектору и населенным пунктам. По состоянию на конец января 2024 года построенной инфраструктуре Газы был нанесен прямой вред на сумму около $18,5 млрд, что эквивалентно 97% общего валового внутреннего продукта (ВВП) Западного берега и сектора Газа в 2022 году», — указано в докладе.

Среди всех разрушенных зданий, по данным организаций, 72% составляют жилые дома, а еще 19% — это объекты критической инфраструктуры.

ООН и Всемирный банк обращают внимание, что это обострение палестино-израильского конфликта вызвало в секторе Газа беспроцентный гуманитарный кризис, который усиливается с большой скоростью. С октября 2023 года в анклаве погибло более 31 тыс. человек, 70% из них — женщины и дети. Также конфликт вынудил 1,7 млн жителей Газы стать беженцами, 1 млн человек остался без крова.

Всё население анклава испытывает острую нехватку продовольствия, и сейчас именно эти люди составляют 80% всех голодающих мира. Также в Газе не хватает воды и топлива и почти 84% медицинских учреждений были серьезно повреждены или уничтожены и теперь не работают.

17 тыс. детей Газы, согласно отчету, разлучены со своими семьями, и это ставит их под угрозу эксплуатации и насилия. Психологическое состояние всего населения сектора ухудшилось из-за продолжающихся военных действий, и особенно это заметно среди уязвимых социальных групп: женщин, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всемирный банк и ООН в своем докладе подчеркнули, что экономика Газы из-за военного конфликта пережила шок, который стал самым крупным в недавней мировой истории. Чтобы восстановить инфраструктуру и благосостояние населения анклава, потребуются годы постоянной работы в сферах строительства, налаживания работы социальной инфраструктуры и разминирования.

Ранее, 21 марта, Учебный и научно-исследовательский институт ООН сообщил, что в Газе разрушены более 31 тыс. зданий. Помимо этого, почти 17 тыс. построек в организации сочли серьезно поврежденными. Более 40 тыс. зданий повреждены умеренно. Больше всего разрушений при этом в провинциях Хан-Юнис и Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 марта призвал Израиль обеспечить полный и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов в Газу, потому что иначе анклаву грозит катастрофа. По данным генсека ООН, 1,1 млн палестинцев в секторе остались без продуктов питания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что его государство будет противостоять международному давлению, особенно со стороны США. По словам Нетаньяху, представители западных стран потеряли совесть и память, а некоторые европейские чиновники выдвигают различные ложные обвинения в адрес властей и армии Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.