Карантин по бешенству ввели в Заводоуковске Тюменской области

В городе Заводоуковске Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

Ограничительные мероприятия установлены с 1 апреля и распространены на часть города. Уточняется, что вирус бешенства специалисты выявили в образце патологического материала, отобранного у собаки.

«Управлением ветеринарии утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Во время действия карантина запрещено проводить мероприятия, связанные со скоплением животных, продавать и вывозить животных за пределы города, отлавливать диких животных.