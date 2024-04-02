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Премьер Нидерландов заявил о необходимости защиты всех флангов НАТО

Рютте: НАТО должна защищать не только восточный фланг, но и остальные
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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НАТО должна защищать не только восточный фланг, но и остальные. Об этом 2 апреля заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции в Вильнюсе. Трансляцию вел YouTube-канал издания Delfi.

«Я представляю не только свою позицию, но и позицию Нидерландов с обязательствами перед своей страной, а это многолетняя позиция. Она заключается в том, что необходимо защищать не только восточный фланг НАТО, кто бы ни был генеральным секретарем альянса», — заявил Рютте, претендующий на пост главы НАТО.

Также он подчеркнул, что НАТО нужен более широкий взгляд, а Россия якобы должна понять, что «мы едины в защите территории Евросоюза и НАТО».

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Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга, который с 2014 года руководит военно-политическим блоком, заканчивается в октябре.

Газета Financial Times называла Рютте компромиссным кандидатом на должность генсека для Германии и стран Восточной Европы. По ее данным, большинство лидеров стран НАТО одобряют его кандидатуру.

В это же время Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ.16 марта заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к нескольким годам напряженных отношений с Россией.

В свою очередь, 28 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это просто бред. Он отметил, что Россия не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским границам вплотную, подчеркнув, что Североатлантический альянс лезет даже в Азию и Латинскую Америку.

В декабре прошлого года Путин также назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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