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Си Цзиньпин назвал Тайвань красной линией в отношениях Китая и США

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Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO
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Вопрос Тайваня — красная линия в двусторонних отношениях между Китаем и США. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«Президент Байден неоднократно заявлял, что США не поддерживают «независимость Тайваня» и не намерены использовать Тайвань в качестве инструмента для получения преимуществ в конкуренции с Китаем или для его сдерживания. Китай надеется, что американская сторона будет действовать в соответствии с этими заверениями с реальным эффектом», — сказал Си Цзиньпин, его слова приводит издание Global Times.

Председатель КНР отметил, что тайваньский вопрос — основа политического фундамента взаимоотношений Китая и США, это первая и главная красная линия, которую нельзя пересекать.

Байден, согласно официальному заявлению Белого дома о телефонном разговоре, подчеркнул в ответ важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также свободу и безопасность навигации в Южно-Китайском море.

Кроме Тайваня два лидера обсудили украинский конфликт, европейскую и трансатлантическую безопасность, способы снижения напряженности на Корейском полуострове. Также Байден заявил Си Цзиньпину, что торговые методы Китая вредят американским семьям. Председатель КНР ответил, что его страна лишь следует по пути социализма, с которым не согласны США, действующие в русле капитализма.

Си Цзиньпин подчеркнул, что страны должны развивать свои двусторонние отношения и сохранять их стабильными.

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Разговор лидеров США и Китая, по данным американской стороны, был «проверочным» и дал Байдену и Си Цзиньпину возможность обсудить сложные и важные вопросы, а также убедиться, что они ответственно ведут конкуренцию между своими странами.

Последний телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина прошел в июле 2022 года, а их последняя двусторонняя встреча состоялась 15 ноября на саммите АТЭС. Тогда во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросов.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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