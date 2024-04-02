Водителю грузовика вынесли приговор за гибель трех человек в ДТП в Башкирии

Суд в Башкирии вынес приговор жителю Иглинского района, который, управляя грузовиком, спровоцировал ДТП с тремя погибшими. Об этом республиканская прокуратура сообщает во вторник, 2 апреля.

Авария произошла в октябре 2023 года на федеральной трассе М-7 «Волга. Грузовик Daewoo Novus врезался в попутную «Ладу Калину», которая от удара попала под встречный «КамАЗ». В результате ДТП водитель легковушки и два его пассажира погибли, пишет «МедиаКорСеть».

Суд признал водителя грузовика Daewoo виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и приговорил его к четырем годам колонии-поселения с лишением водительских прав на последующие три года.

Уточняется, что подсудимый свою вину признал. В законную силу приговор пока не вступил.

В феврале суд в Рязанской области приговорил к полуторам годам колонии-поселения 64-летнего водителя грузовика, по вине которого в массовом ДТП погиб человек. Всего участниками той аварии стали пять автомобилей: грузовые «КамАЗ», Scania и Volvo, а также легковые Skoda и Renault.