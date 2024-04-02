Генсек ООН осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. Об этом 2 апреля сообщил офис генсека ООН.

«Генеральный секретарь осуждает нападение на дипломатические помещения Исламской Республики Иран в Дамаске 1 апреля», — говорится в заявлении.

Осуждение Гутерриша вызывает и то, что атака Израиля привела к человеческим жертвам. Генсек ООН напомнил, что любые здания дипмиссий, равно как и их персонал, неприкосновенны, и этот принцип необходимо соблюдать в соответствии с международным правом.

Помимо этого Гутерриш призвал всех соблюдать обязательства в сфере гуманитарного права. Все стороны конфликтов не должны наносить удары, которые могут навредить мирным жителям атакованных территорий или гражданской инфраструктуре.

Также генсек ООН требует, чтобы участники любых столкновений проявляли максимальную сдержанность и избегали эскалации. «Любой просчет может привести к более широкому конфликту и в без того нестабильном регионе с разрушительными последствиями для гражданского населения», — отметил Гутерриш.

Он подчеркнул, что мирные жители Сирии, Ливана, палестинских территорий и Ближнего Востока в целом уже беспрецедентно страдают от вооруженных кризисов в регионе.

ЦАХАЛ 1 апреля атаковала одно из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при ударе погиб высокопоставленный командующий КСИР (Коорпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Мохаммад Реза Захеди. 2 апреля число жертв атаки выросло до 13. ООН выразила обеспокоенность произошедшим, но отметила, что ей нужно больше информации для проверки сообщений об ударе в СМИ и формирования своей позиции.

В МИД РФ в тот же день решительно осудили атаку Израиля на консульство, отдельно отметив, что здание находится в густонаселенной части Дамаска, и удар угрожал безопасности мирного населения. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что 2 апреля состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на тему этой атаки. Помимо этого 2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар Израиля актом агрессии и подчеркнул, что такие действия нарушают все основы международного права.

Сотни протестующих в день атаки провели демонстрацию в столице Ирана — в Тегеране. Они выступили против действий ЦАХАЛ из-за гибели генерала Захеди.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.