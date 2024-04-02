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СМИ указали на особенность удара Израиля по консульству Ирана

Foreign Policy: удар Израиля по консульству Ирана является значимой эскалацией
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Фото: REUTERS/Firas Makdesi
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Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в сирийском Дамаске отличается от предыдущих по двум причинам и является значимой эскалацией. Об этом 2 апреля сообщил журнал Foreign Policy.

«Этот удар отличается по двум основным причинам, обе из которых указывают на новую волну потенциального насилия и кровопролития по всему региону, — либо напрямую со стороны Ирана, либо через его хорошо вооруженные прокси-силы», — говорится в публикации.

Как отмечается, убитый в результате израильской атаки бригадный генерал Ирана Мохаммад Реза Захеди является самой крупной потерей для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после убийства Касема Сулеймани.

Кроме того, сам по себе удар по дипломатическому комплексу является потенциально значимой эскалацией, поскольку дипломатические объекты рассматриваются как защищенные национальные пространства.

«Нападение на дипломатический объект похоже на нападение на саму страну. <...> Несомненно, будет тот случай, когда будет силовой ответ со стороны Ирана. <...> Что это такое и какую форму оно принимает, на данный момент остается открытым вопросом», — сказала эксперт по Ближнему Востоку в Центре международных отношений Беркла при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Далия Дасса Кэй.

Журнал также предположил, что одним их худших сценариев возмездия со стороны Ирана будет полноценная война между группировкой «Хезболла», находящейся на территории Ливана, и Израилем.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала КСИР Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов, в наступлении и обороне. Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права. МИД Турции также осудил действия Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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