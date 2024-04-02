Подготовка к строительству хирургического корпуса началась в Челябинске

В Челябинске началась подготовка к строительству нового хирургического корпуса для областной детской клинической больницы. Об этом городская администрация сообщает во вторник, 2 апреля.

«Для подготовки к строительно-монтажным работам подрядной организацией запланированы пересадка и частичный снос зеленых насаждений, расположенных на земельном участке. К данным работам застройщик приступит уже завтра, 3 апреля», — говорится в сообщении.

Подрядчиком выступает ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Как уточняет ИА «Ура.ру», всего рабочие пересадят 28 елей: 15 из них разместят в сквере на площади Революции и сквере имени Колющенко, 13 — на других участках, принадлежащих больнице.

Информагентство пишет, что в 2021 году корпус детской хирургии было решено возвести в городском бору, по соседству с онкобольницей и другими корпусами. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд рублей.