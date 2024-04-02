Шойгу сообщил о новых главкоме ВМФ и командующих Северным и Черноморским флотами

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 2 апреля, сообщил о назначении новых главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ и командующих Северным и Черноморским флотами.

Во время селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России он, озвучив указ президента России Владимира Путина, объявил о назначении главкома ВМФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

Во время мероприятия министр поздравил представителей ВС РФ с получением новых должностей, напомнив про огромную ответственность.

«Надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставили верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу.

Адмирал Моисеев был назначен командующим Северным флотом еще в мае 2019 года. Он награжден орденом Мужества дважды, а также орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2019), «За военные заслуги» (2006) и медалями. Вице-адмирал Кабанцов с октября 2021-го по март 2024-й был первым заместителем командующего Северным флотом, а Пинчук с мая по октябрь 2021 года занимал пост заместителя командующего Черноморским флотом, после этого был первым заместителем командующего флотом.

10 марта источник «Известий» сообщил, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов был отправлен в отставку. Позже, 11 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ не было, есть указы с грифом «секретно», но он не может их комментировать. 19 марта Моисеева представили в должности временно исполняющего обязанности главкома ВМФ на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте.