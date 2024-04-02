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МИД Турции осудил удар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске

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Фото: REUTERS/Firas Makdesi
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МИД Турции осудил нападение на посольство Ирана в Дамаске. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы осуждаем нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске. Израиль добавил новое нарушение международного права к своим недавним нарушениям», — говорится в документе.

МИД Турции также выразил обеспокоенность, что эти действия могут перерасти в конфликт, который затронет весь регион, и призвал все стороны действовать в соответствии со здравым смыслом и сдержанностью.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов, в наступлении и обороне. Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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