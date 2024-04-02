Эксперт рассказала о нововведениях в маркировке одежды

Председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина рассказала в беседе с «Радио 1» во вторник, 2 апреля, о пользе и вреде обязательной маркировки новых категорий товаров легкой промышленности, которая началась в России с 1 апреля.

По словам эксперта, когда покупатель видит код на товаре, он может быть уверен, что продукция соответствует стандартам качества и проверена производителем. Однако для предпринимателей подобная система создает множество проблем, вплоть до того, что некоторые из них понимают, что не могут с ними справиться, и закрывают свои производства.

«Беда в том, что на производство приходится брать целый штат людей, которые занимаются именно маркировкой продукции, а также решением проблем, связанных с ней», — рассказала она.

По мнению эксперта, должны быть бесплатная маркировка, предоставление бесплатного оборудования для этого. А так получается, что государство проводит маркировку за счет предпринимателей.

Гришина добавила, что определенные модели одежды, которые меняются от сезона к сезону, из-за маркировки тормозятся на этапе реализации и не могут конкурировать с иностранными брендами, которые не проходят процесса маркировки.

Она подчеркнула, что штрафы за неправильную маркировку очень высокие.

«Там есть разновидности, они могут быть от 10 тыс. до 1 млн рублей», — сообщила Гришина.

По мнению Гришиной, нет необходимости вводить маркировку на такой широкий перечень товаров, как пытаются сделать в России.

«Я считаю маркировку лишним административным барьером, который является поводом, чтобы закошмарить предприятия и держать их в ежовых руковицах. Из сферы легкой промышленности я бы допустила введение маркировки только на детские товары», — сказала Гришина.

При этом она отметила, что в сфере продаж алкоголя, табачной продукции и медицинских лекарств маркировка должна быть обязательной.

С 1 апреля 2024 года в России обязательная маркировка распространится на ряд новых товаров легпрома, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак».

Среди новых категорий товаров — одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, отдельные предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров. Это второй этап внедрения обязательной маркировки для этой товарной группы.

В настоящее время в системе зарегистрировано 190 785 участников оборота.

В этот же день юрист Елена Кузнецова напомнила о ряде законодательных изменений, которые вступают в силу 1 апреля. В частности, запущен механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, передает RT.

По ее словам, с помощью механизма блокировки продаж удастся решить проблему продажи товаров с нарушениями. Эта мера поможет защитить права потребителей, пишет Life.Ru.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 марта 2025 года начать маркировать нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детскую одежду — всего 12 позиций. Тогда же руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина рассказала, что маркировка товаров легкой промышленности в РФ уже зарекомендовала себя как сверхэффективная мера борьбы с нелегальным оборотом.