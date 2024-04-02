Блинкен сообщил о попытках добиться расследования гибели сотрудников WCK в Газе

США добиваются быстрого и объективного расследования Израилем удара, нанесенного по конвою сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Об этом 2 апреля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы поддерживаем прямой контакт с правительством Израиля по этому конкретному инциденту. Мы настаиваем на проведении быстрого, тщательного и объективного расследования для того, чтобы понять, что именно произошло», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне, трансляцию вел телеканал C-Span.

Блинкен отметил, что нельзя допускать ситуаций, в которых «просто пытающиеся оказать помощь» люди подвергаются риску. Кроме того, по его словам, администрация США настаивает на том, что Израилю «необходимо прикладывать больше усилий для защиты мирного населения».

Ранее в этот день стало известно о гибели семи сотрудников World Central Kitchen (WCK) в результате удара ЦАХАЛ по их конвою в секторе Газа. По данным благотворительной организации, их работники из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы, что было согласовано с армией Израиля. В World Central Kitchen объявили о приостановлении своей деятельности в регионе.

До этого, 30 марта, палестинское агентство WAFA сообщило, что в ходе штурма Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) населенного пункта Кабатия к югу от лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан погиб ребенок, еще два человека получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.