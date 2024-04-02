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Авто
Авторынок России вырос на 74% по итогам I квартала

Авторынок России вырос на 74% по итогам I квартала

Минпромторг: в России рынок новых авто превысил 390 тыс. шт. в I квартале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По итогам января-марта 2024 года в России было реализовано 391,9 тыс. новых автомобилей в возрасте до трех лет, что на 74% больше показателей аналогичного периода прошлого года (225,7 тыс. ед.). Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 167 тыс. ед., что на 31% больше показателей I квартала 2023 года.

Продажи электромобилей выросли на 265% относительно аналогичного периода 2023 года и составили 6,4 тыс. ед., доля изготовленных в РФ электрокаров составила 17%. В 2023 году доля таких электромобилей на рынке была 23%.

Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 328,9 тыс. ед. (+86%), в сегменте легких коммерческих — 28,8 тыс. ед. (+55%), в сегменте грузовых — 28,7 тыс. ед. (+10%), в сегменте автобусов — 5,5 тыс. ед. (+18%).

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Ранее, 2 апреля, Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного сбора с указанием их стоимости. В перечень вошли 3374 позиции. 1 апреля в РФ начал действовать новый порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза. Теперь в составе утильсбора будут учитываться недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в РФ из стран ЕАЭС.

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