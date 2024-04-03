Реклама
Прямой эфир
Авто
В России доля продаж китайских автобрендов в 2023 году превысила 50%
Мир
Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах на Украине
Политика
МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов
Экономика
Прибыль производителей яиц и овощей в прошлом году выросла втрое
Мир
Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у берегов Тайваня
Мир
Мезенцев рассказал о планах наладить авиасообщение между регионами в РФ и Белоруссии
Происшествия
В Краснодарском крае при ДТП погиб спортивный тренер
Мир
Крупнейший энергохолдинг Украины сообщил о потере 80% мощностей
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве кратковременный дождь и грозу 3 апреля
Мир
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхзвуковой баллистической ракеты
Армия
В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами
Мир
Небензя заявил о решительном осуждении Россией ударов Израиля по Сирии
Мир
NASA начало расследование возможного падения мусора с МКС на крышу дома
Мир
Интерпол разместит свои силы в Париже на время проведения Олимпийских игр
Культура
Кинотеатральный бизнес США оказался на грани закрытия по итогам I квартала 2024 года
Здоровье
Врач указала на опасность чая для некоторых людей

Врач рассказала о связи болезни Паркинсона и риска развития рака

Врач Дудченко: у людей с болезнью Паркинсона выше риск развития меланомы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Надежда Дудченко 3 апреля рассказала «Известиям» о связи между болезнью Паркинсона и раком кожи.

Она отметила, что, по результатам исследований, у людей с болезнью Паркинсона риск развития меланомы возрастает примерно в четыре раза.

«Стоит подчеркнуть, что и пациенты с меланомой также имеют высокие риски развития болезни Паркинсона. Причины данной взаимосвязи пока достоверно неизвестны. По одной из последних версий, заболевания имеют общие факторы риска — неблагоприятная экологическая обстановка, генетические и иммунологические нарушения», — рассказала Дудченко.

В связи с этим врач рекомендовала пациентам с болезнью Паркинсона принимать профилактические меры, особенно в весенне-летний период: избегать продолжительного пребывания на открытом солнце; применять кремы для защиты кожи от ультрафиолетовых излучений и солнцезащитные очки; носить одежду с длинным рукавом; регулярно проходить скрининг на меланому у дерматолога; выбирать для отдыха регионы с умеренным климатом.

Быть в ферменте: в России запатентовали лекарство от болезни Паркинсона
Как открытие терапевтических мишеней помогает в создании новых препаратов

22 марта сообщалось, что российские ученые запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Он воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1. Мутации в нем в 10 раз увеличивают риск развития патологии. Испытания на клетках пациентов показали, что созданная учеными молекула восстанавливает активность фермента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024