Врач рассказала о связи болезни Паркинсона и риска развития рака

Врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Надежда Дудченко 3 апреля рассказала «Известиям» о связи между болезнью Паркинсона и раком кожи.

Она отметила, что, по результатам исследований, у людей с болезнью Паркинсона риск развития меланомы возрастает примерно в четыре раза.

«Стоит подчеркнуть, что и пациенты с меланомой также имеют высокие риски развития болезни Паркинсона. Причины данной взаимосвязи пока достоверно неизвестны. По одной из последних версий, заболевания имеют общие факторы риска — неблагоприятная экологическая обстановка, генетические и иммунологические нарушения», — рассказала Дудченко.

В связи с этим врач рекомендовала пациентам с болезнью Паркинсона принимать профилактические меры, особенно в весенне-летний период: избегать продолжительного пребывания на открытом солнце; применять кремы для защиты кожи от ультрафиолетовых излучений и солнцезащитные очки; носить одежду с длинным рукавом; регулярно проходить скрининг на меланому у дерматолога; выбирать для отдыха регионы с умеренным климатом.

22 марта сообщалось, что российские ученые запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Он воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1. Мутации в нем в 10 раз увеличивают риск развития патологии. Испытания на клетках пациентов показали, что созданная учеными молекула восстанавливает активность фермента.