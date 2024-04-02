Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России
Мир
Глава МИД Индии заявил о покупке нефти из РФ ради благополучия граждан
Общество
В России заочно арестован мэр Черновцов по обвинению в фейках о ВС РФ
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан
Общество
Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля
Общество
ФСБ задержала организатора канала нелегальной миграции Брянской области
Мир
Блинкен сообщил о попытках добиться расследования гибели сотрудников WCK в Газе
Мир
Более 5 тыс. уклонистов объявили в розыск в Черновицкой области Украины
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Происшествия
В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда»
Экономика
ГД приняла закон об отмене процентов на время кредитных каникул для участников СВО
Экономика
НСПК получила уведомление о прекращении работы карт «Мир» в Киргизии
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Посол РФ спрогнозировал эскалацию после удара Израиля по консульству Ирана
Мир
Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет
Авто
Авторынок России вырос на 74% по итогам I квартала

В Санкт-Петербурге 11-летнюю девочку избила мать

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина избила свою 11-летнюю дочь в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 31 марта на улице Рыбацкий проспект, 35. Женщина нанесла ребенку удары кулаком по лицу, коленом в живот и другие травмы. У ребенка зафиксирован ушиб мягких тканей головы. Кроме того, уточнялось, что около недели назад мать била девочку ногами.

Отмечается, что родители несовершеннолетней живут раздельно.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Обратный отсчет: врачи учат мозг избавляться от страшных воспоминаний
Реабилитологи рассказали, почему важно вовремя спасти ребенка от последствий психической травмы

Ранее, 25 марта, сообщалось, что в Волгоградской области женщина избила свою 11-летнюю дочь из-за плохо вымытой посуды, девочка получила рану в области правового предплечья и была доставлена в медучреждение. Кроме того, по данным следствия, 32-летняя жительница села Черебаево избивала ребенка с декабря 2023 года по март 2024 года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024