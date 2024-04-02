В Санкт-Петербурге 11-летнюю девочку избила мать

Женщина избила свою 11-летнюю дочь в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 31 марта на улице Рыбацкий проспект, 35. Женщина нанесла ребенку удары кулаком по лицу, коленом в живот и другие травмы. У ребенка зафиксирован ушиб мягких тканей головы. Кроме того, уточнялось, что около недели назад мать била девочку ногами.

Отмечается, что родители несовершеннолетней живут раздельно.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что в Волгоградской области женщина избила свою 11-летнюю дочь из-за плохо вымытой посуды, девочка получила рану в области правового предплечья и была доставлена в медучреждение. Кроме того, по данным следствия, 32-летняя жительница села Черебаево избивала ребенка с декабря 2023 года по март 2024 года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.