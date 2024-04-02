В Москве повар опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой

В Москве повар получил ожоги на пищевом производстве, опрокинув горячую кастрюлю. Об этом 2 апреля сообщила в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

Отмечается, что мужчина хотел переставить кастрюлю с горячей пищей, однако опрокинул ее. В результате происшествия он получил ожоги и был госпитализирован. В ведомстве добавили, что сейчас идет проверка, в ходе которой дадут оценку соблюдению организацией требований техники безопасности и охраны труда.

Подчеркивается, что дело находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре.

В сентябре 2023 года повар одного из детских садов Москвы была госпитализирована с серьезными ожогами в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По словам источника «Известий», 44-летняя женщина попала в больницу 6 сентября в результате несчастного случая. Во время работы она снимала бак с горячей водой с плиты и оступилась. Повар уронила емкость и обварилась кипятком. Медики диагностировали у пострадавшей ожоги левой стопы, правой руки и поясницы.