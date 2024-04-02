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ЦБ РФ переведет свою платежную систему на круглосуточный режим работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России планирует перевести работу своей платежной системы на круглосуточный режим работы в связи с запросами бизнеса и потребностью в мгновенных расчетах. Об этом 2 апреля сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в ходе выступления в Госдуме.

«Платежная система Банка России будет работать 24/7 в онлайне. Сейчас она работает пять дней в неделю, но мы видим запросы бизнеса, и мы вообще видим потребность в таком быстром обращении средств и в таких мгновенных расчетах, что мы этот проект на своей стороне открыли. Это будет означать, что платежная система Банка России будет работать круглосуточно», — сказала она.

По словам Скоробогатовой, в Центробанке также видят интерес к взаимодействию в сфере платежных систем со стороны ряда стран, которые даже в условиях санкций работают с РФ над расширением платежной инфраструктуры, это взаимодействие планируется продолжать.

В настоящий момент регулятор прорабатывает возможность расширения банкоматной сети российских банков за рубежом, указала первый зампред ЦБ.

Платежная система Банка России является частью национальной платежной системы РФ. В рамках нее осуществляются переводы денежных средств по счетам, открытым в ЦБ, обеспечивается завершение расчетов по переводам денежных средств с использованием платежных карт и реализуется механизм завершения расчетов по сделкам на финансовых рынках.

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Отправлять средства можно круглосуточно

Ранее, 29 марта, Центробанк сообщил, что к 1 января 2024 года количество карт «Мир», замещающих на внутреннем рынке карты международных платежных систем, достигло 287,3 млн единиц. За 2023 год их количество увеличилось в 1,6 раза, а их доля в общей эмиссии платежных карт возросла до 55%.

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