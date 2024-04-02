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Число погибших при пожаре в Стамбуле возросло до 27 человек

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Фото: TRT haber/trthaber.com
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Число погибших при крупном пожаре в Стамбуле в Турции возросло до 27 человек, один пострадавший остается в тяжелом состоянии. Об этом 2 апреля сообщил телеканал TRT haber.

Губернатор Стамбула Давут Гюль, который приехал на место пожара, рассказал журналистам, что загоревшийся ночной клуб на первом этаже 16-этажного дома был на ремонте.

«Наша пожарная команда, и полиция, и медики после первого же вызова прибыли на место происшествия и приступили к работе. В больнице продолжается лечение раненого», — сказал Гюль.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших.

Начавшееся в ночном клубе возгорание распространилось на два подвальных этажа, но его уже удалось потушить благодаря интенсивной работе пожарных. В ликвидации огня приняли участие 86 человек и 31 единица техники.

Гюль отметил, что здание построено легально и разрешение на его использование, выданное в 1987 году, в 2018 году продлили. При этом он подчеркнул, что у властей нет информации о том, что в доме якобы произошел взрыв, причину возгорания пока еще предстоит узнать.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что правоохранительные органы начали расследование случившегося. Кроме того, он доложил о пожаре президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Министр юстиции Йылмаз Тунч, в свою очередь, рассказал, что полиции выданы ордера на арест пяти подозреваемых в причастности к пожару. Это три должностных лица, один менеджер клуба и один человек, ответственный за его ремонт.

На видео из соцсетей можно увидеть высокие языки пламени, выбивающиеся из окон первого этажа горящего здания. Вокруг дома много черного дыма.

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Пожар в 16-этажном жилом доме в Стамбуле начался 2 апреля. Гюль сообщал, что как минимум 15 человек из числа погибших – рабочие, ремонтировавшие ночной клуб. Помимо погибших, изначально сообщалось о восьми пострадавших.

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