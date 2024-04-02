Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин потребовал установить бенефициаров терактов в России
Мир
Глава МИД Индии заявил о покупке нефти из РФ ради благополучия граждан
Общество
В России заочно арестован мэр Черновцов по обвинению в фейках о ВС РФ
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан
Общество
Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля
Общество
ФСБ задержала организатора канала нелегальной миграции Брянской области
Мир
Блинкен сообщил о попытках добиться расследования гибели сотрудников WCK в Газе
Мир
Более 5 тыс. уклонистов объявили в розыск в Черновицкой области Украины
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Валуев назвал трактовку идей олимпизма главой МОК политически ангажированной
Экономика
ГД приняла закон об отмене процентов на время кредитных каникул для участников СВО
Экономика
НСПК получила уведомление о прекращении работы карт «Мир» в Киргизии
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Посол РФ спрогнозировал эскалацию после удара Израиля по консульству Ирана
Мир
Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет
Авто
Авторынок России вырос на 74% по итогам I квартала

Работник получил ожоги на пищевом производстве

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024