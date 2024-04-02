Эксперт назвал способ защиты от клещей

Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Михаил Лебедев рассказал, как защититься от нападения клещей.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 2 апреля, специалист предупредил, что наибольшей активности клещей стоит ждать в апреле, они могут быть особенно активными после зимы.

Ежегодно в России регистрируются порядка 450–550 тыс. обращений в медицинские организации из-за присасывания клещей. Опасны не все клещи, а только зараженные бактериальными и вирусными инфекциями особи: они могут передавать их человеку. Самыми частыми из инфекций являются клещевой энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые пятнистые лихорадки.

Специалист подчеркнул, что клещевые инфекции относятся к природно-очаговым заболеваниям. Эндемичными по вирусному клещевому энцефалиту считаются примерно 10 субъектов РФ, в основном на Урале и в Сибири.

По словам Лебедева, клещи нападают снизу, чаще всего переползают с высокой травы и кустов на человека, обычно присасываются на участке с тонкой кожей и усиленным кровообращением — в подмышечной области, паху, на шее, ближе к голове.

В этой связи во время прогулок на природе специалист посоветовал одеваться в максимально закрытую, светлую и однотонную одежду, на которой проще заметить клеща. Брюки должны быть заправлены в носки, рукава должны быть длинными, с манжетами. Также обязательно надевать капюшон или головной убор.

Кроме того, вещи должны быть обработаны акарицидными средствами от клещей. Находясь на природе, не стоит лежать на траве, устанавливать палатку на опушке с высокой зеленью. Выбирая место для пикника, лучше выбрать голый участок. Помимо этого с прогулки лучше не приносить домой полевые цветы. Вернувшись домой, стоит полностью раздеться и осмотреть себя и своих спутников и питомцев.

При обнаружении на себе клеща следует как можно скорее удалить его. Не нужно смазывать маслом, ацетоном или чем-то еще его нижнюю часть, лучше удалить его клещевертом, который продается в аптеках и зоомагазинах. Также можно обвязать тело членистоногого ниткой поперек брюшка и аккуратно выкручивать. Извлеченного клеща, если он жив, нужно положить в банку, пузырек, если мертв — в герметичный пакет, после чего отнести в лабораторию для комплексного исследования.

Прививка есть пока только от одной клещевой инфекции — от вирусного энцефалита.

Также 2 апреля министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о начале сезона клещей в регионе. Там объяснили, что клещи активизируются, когда температура воздуха поднимается выше +10 градусов, отмечает телеканал «360». Они выходят из зимней спячки и начинают искать потенциальных жертв, которыми в основном являются животные. Клещей чаще всего можно встретить во влажных и тенистых местах, в поле и в лесу, также они встречаются в парках и садах.

Ранее в этот день научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с RT рассказал, что самый верный способ защиты от встреч с иксодовым клещом — использование репеллентов, то есть веществ, отпугивающих клещей. Он посоветовал обрабатывать репеллентом в первую очередь нижнюю часть тела и тщательно заправлять штанины в носки. Если нет уверенности в том, что удастся извлечь присосавшегося клеща самостоятельно, следует обратиться в медучреждение.

29 марта энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий («Сколтех») Илья Гомыранов рассказал агентству городских новостей «Москва», что в столичном регионе сезон активности клещей начнется в ближайшие две недели, но меры предосторожности нужно соблюдать уже сейчас. В частности, нужно обработать одежду против клещей, лучше всего используя комплексные препараты, которые работают против клещей, или конкретно препарат против клещей.

28 марта сообщалось, что в России начали фиксировать первые в этом году укусы клещей. Растет число обращений к врачам из-за укусов этих представителей членистоногих в Санкт-Петербурге и еще 21 регионе страны. Врачи призывают население пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от заболеваний, распространяемых клещами, пишет НСН.

Ранее сайт kp.ru перечислил симптомы боррелиоза, которым можно заразиться при укусе клеща. Прежде всего появляется эритема — покраснение больше 5 см в диаметре на месте присасывания клеща через 7–10 дней после его нападения. Сопровождается болезненностью и зудом. Для лечения следует обратиться к инфекционисту. При безэритемной форме заболевания первыми симптомами могут быть температура, головная боль, боли в крупных суставах и даже симптомы респираторного заболевания.