МО: с начала года под контроль России перешло 403 кв. км в новых регионах

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с начала 2024 года взяли под контроль 403 кв. км территории в новых регионах. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам главы российского оборонного ведомства, в Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось освободить четыре населенных пункта, среди которых Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное. Кроме того, поселок Мирное в Запорожской области перешел под контроль российской армии.

«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении», — поделился Шойгу.

Он уточнил, что с января 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 80 тыс. военнослужащих, 14 тыс. единиц различного вооружения, среди которых свыше 1,2 тыс. танков.

Ранее, 25 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении армии РФ в районе Часова Яра. Позже, 1 апреля, корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как военные России выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Он уточнил, что взятие этого населенного пункта очень важно, так как через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения ДНР.

2 апреля советник главы ДНР Пушилина Игорь Кимаковский обратил внимание, что Часов Яр начал терять стратегическое значение для украинской армии, из-за того что ВС РФ взяли под огневой контроль ведущие к городу дороги.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.