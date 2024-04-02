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МО: с начала года под контроль России перешло 403 кв. км в новых регионах

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Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с начала 2024 года взяли под контроль 403 кв. км территории в новых регионах. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам главы российского оборонного ведомства, в Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось освободить четыре населенных пункта, среди которых Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное. Кроме того, поселок Мирное в Запорожской области перешел под контроль российской армии.

«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг. Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении», — поделился Шойгу.

Он уточнил, что с января 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 80 тыс. военнослужащих, 14 тыс. единиц различного вооружения, среди которых свыше 1,2 тыс. танков.

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Ранее, 25 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении армии РФ в районе Часова Яра. Позже, 1 апреля, корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как военные России выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Он уточнил, что взятие этого населенного пункта очень важно, так как через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения ДНР.

2 апреля советник главы ДНР Пушилина Игорь Кимаковский обратил внимание, что Часов Яр начал терять стратегическое значение для украинской армии, из-за того что ВС РФ взяли под огневой контроль ведущие к городу дороги.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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