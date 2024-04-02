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В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка фугасными ракетами из Словакии

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Фото: t.me/DNR_SCKK
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 апреля обстреляли Киевский район Донецка фугасными ракетами, которые производятся в Словакии. Об этом 2 апреля в своем Telegram-канале заявило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка, применив осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибром 122 мм, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО», — говорится в сообщении.

В представительстве также подчеркнули, что эти ракеты унифицированы и подходят к разным реактивным системам залпового огня (РСЗО), которые используют такой калибр. В их число входит и РСЗО Vampire.

Обстрел Донецка произошел 1 апреля в 22:45 мск, пострадал 54-летний мужчина. Также в СЦКК зафиксировали последствия атаки по 10 адресам в городе. Так, на Киевском проспекте повреждено здание районной администрации и жилой дом; на улице Миронова — два многоквартирных дома, один частный, а также автомобиль; на улице Политбойцов — один многоквартирный дом; а на улице Маршака — четыре частных.

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Ранее 2 апреля «Известия» показали последствия обстрела Донецка. Корреспондент Евгений Быковский рассказал, что в одном из многоквартирных домов насквозь пробита стена, но сведений о пострадавших от попадания снаряда в это здание нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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